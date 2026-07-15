Pwork Wargames Combat Book RPG TOKENS e Combat Tiles | i tre semplicissimi prodotti che mi hanno svoltato la campagna!

Notizia in breve

Pwork Wargames ha contribuito in modo decisivo alla campagna grazie a tre prodotti: il Combat Book, gli RPG TOKENS e le Combat Tiles. Questi strumenti sono stati definiti molto semplici da usare e hanno facilitato le operazioni durante la fase di sviluppo. La campagna ha visto un miglioramento significativo grazie all’utilizzo di questi materiali, che hanno reso più efficace l’organizzazione e la gestione delle attività legate al progetto.