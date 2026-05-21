Kickboxing a Cesenatico arrivano i campioni | tre giorni di sfide e allenamenti al Combat Camp

A Cesenatico si terrà un evento di tre giorni dedicato alla kickboxing, con incontri e sessioni di allenamento aperti ai partecipanti. L’iniziativa coinvolge atleti qualificati e rappresenta una occasione per approfondire le tecniche di combattimento. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti e si concentrerà sulla promozione degli sport da combattimento tra appassionati e praticanti. Non si tratta solo di un raduno di settore, ma di un evento pubblico rivolto a un pubblico vario.

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