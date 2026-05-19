La WWE ha annunciato che Jacob Fatu sfiderà Roman Reigns in un Tribal Combat durante l'evento Clash in Italy. La scorsa settimana, Roman Reigns si aspettava che Fatu lo riconoscesse come Tribal Chief dopo la sconfitta di Backlash, ma ciò non è avvenuto. Fatu ha continuato a colpire il campione mondiale, colpendolo ancora una volta, e ha mandato KO anche gli Usos. La sfida tra i due è ora ufficiale per l’appuntamento in Italia.

La scorsa settimana Roman Reigns si aspettava che Jacob Fatu lo riconoscesse come Tribal Chief dopo la sconfitta di Backlash, nulla di tutto ciò è accaduto con il Werewolf che si è accanito ancora una volta sul campione mondiale dopo aver mandato KO anche gli Usos. Paradossalmente Fatu è stato salvato da multa e possibile licenziamento proprio da Reigns che ha imposto la sua presenza a Adam Pearce perchè credeva di poter chiudere la faccenda e un discorso simile è successo questa notte a Raw, ma in apertura di puntata. Tribal Combat in Italia!. Ad anticipare tutti stanotte è stato Jacob Fatu che ha preso la via del ring mentre Reigns arrivava in arena. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Jacob Fatu sfida Roman Reigns ad un Tribal Combat che si terrà a Clash in Italy!

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Jacob Fatu challenges Roman Reigns to Tribal Combat: Raw highlights, May 18, 2026

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