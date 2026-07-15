Durante una rissa notturna tra cuochi e camerieri, quattro persone sono rimaste ferite. Uno dei coinvolti, un giovane di 20 anni, è stato trasportato in ospedale e inizialmente si trovava in coma, ora si trova in fase di recupero. La lite si è sviluppata con colpi e morsi, portando al ricovero in Rianimazione di un altro ferito grave. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

Pisa, 15 luglio 2026 – Pugni e morsi di notte. Quattro i feriti: uno grave, è infatti ricoverato in Rianimazione all’ospedale di Livorno. Inizialmente in coma, adesso in ripresa. La lite in strada. Lite violenta (tanto che all’inizio la contestazione era di tentato omicidio) venerdì intorno alle 23 in strada a Calambrone, i motivi si stanno ora ricostruendo, è la squadra mobile di Pisa che indaga. I quattro lavoravano insieme in una struttura ricettiva del litorale: due addetti alla cucina di origine albanese e due camerieri italiani (uno sentito dalla polizia). Il clima tra di loro sarebbe stato sempre teso. I camerieri avrebbero raccontato di essere stati presi in giro e offesi per episodi banali che riguardavano il loro servizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pugni e morsi, lite violenta fra cuochi e camerieri: 20enne finisce in coma in ospedale

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