Quest'estate, molte spiagge della zona si trovano a operare con personale ridotto, tra cui cuochi, camerieri e baristi. I locali e gli stabilimenti balneari segnalano difficoltà nel reperire le figure necessarie per il servizio. Mentre le spiagge si popolano di visitatori, le attività sul lungomare devono gestire un’affluenza maggiore con risorse umane limitate. La situazione si riflette nella qualità dell’offerta e nei tempi di attesa ai punti di ristoro.

di Mario Ferrari PISA-VERSILIA Dai sassini bianchi di Marina di Pisa alle passeggiate affollate della Versilia, con l’avvicinarsi della bella stagione il mare è tornato a riempirsi di famiglie, turisti, tavoli all’aperto, aperitivi vista spiaggia e primi bagni della stagione in un’acqua ancora fredda ma già presa d’assalto. E mentre i ristoranti iniziano a lavorare a pieno ritmo, sulle vetrine di molti locali compare ormai sempre lo stesso cartello: "Cercasi personale". Cuochi, camerieri, aiuto cucina, baristi. A poche settimane dall’inizio dell’estate, trovare lavoratori per la stagione sta diventando una corsa contro il tempo per molti esercenti del litorale pisano, alcuni dei quali parlano apertamente di una vera e propria "tragedia nel reperire personale" per affrontare i mesi più intensi dell’anno.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Mancano cuochi, camerieri, baristi". Estate in spiaggia a mezzo servizio

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posso fare finta di stare bene ma mi mancano molto #gfvip x.com