A Cremona, una donna di 35 anni è stata arrestata dopo aver aggredito due agenti intervenuti per una lite tra inquilini. La donna ha colpito con pugni e morso gli agenti mentre cercavano di calmare la situazione. L’intervento è stato richiesto per una disputa domestica. La donna è stata portata in caserma e accusata di resistenza e lesioni. Nessuno degli agenti ha riportato ferite gravi.

Eseguito un arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale a Cremona. Una cittadina rumena di 35 anni è stata fermata dopo aver aggredito due agenti intervenuti per sedare una lite in un’abitazione nei pressi del centro cittadino. La donna, già nota alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali, avrebbe agito in stato di alterazione dovuta all’abuso di alcol e sostanze stupefacenti. Intervento delle Volanti nella notte Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato durante la notte appena trascorsa. Due equipaggi delle Volanti della Questura di Cremona sono stati chiamati a intervenire in un’abitazione situata vicino al centro cittadino, dopo la segnalazione di una lite violenta in corso tra coinquilini. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Lite tra inquilini a Cremona degenera e arriva la polizia, donna sferra pugni e morsi agli agenti: arrestata

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