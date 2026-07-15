Puccini al Caffè In scena le lettere del Maestro

Sarà una prima nazionale a fare da prologo al 47° Festival della Versiliana. Domani alle 18,30 nello spazio "Caffè" debutta infatti " Puccini-Oltre le righe ", spettacolo che anticipa il cartellone teatrale del festival. Scritta e diretta da Greta Arditi, che firma anche le coreografie insieme a Lorenzo Alberti, quella che andrà in scena domani è una creazione originale che coinvolge un cast tutto di giovani talenti under 35 intrecciando danza contemporanea, teatro fisico, musica dal vivo e parola, accompagnando il pubblico in un viaggio poetico nell’universo più intimo di Giacomo Puccini. Per Greta Arditi, il cui percorso spazia dalla danza alla regia e alla coreografia, "Puccini-Oltre le righe" è una nuova tappa della sua ricerca artistica, in cui movimento, musica e parola si fondono in un linguaggio scenico contemporaneo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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