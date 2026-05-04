Firenze, 4 maggio 2026 – Il 5 maggio alle ore 21 al teatro Puccini andrà in scena " Iliade Open Mic", una nuova stand up del Terzo Segreto di Satira. È un progetto che rilegge il classico omerico con un approccio pop: un open mic moderno che coinvolge direttamente la platea in una narrazione inedita e dissacrante del mito. In scena ci saranno Francesco Arienzo, Maurizio Bousso, Walter Leonardi, Alice Redini, Marco Ripoldi de Il Terzo Segreto di Satira, il collettivo diventato cult per la capacità di sbeffeggiare i vizi e i tic della nostra società. Questa volta hanno deciso di prendersela con Omero, portando il loro stile cinico e dissacrante direttamente dentro le mura di Troia.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, in scena Iliade Open Mic al teatro Puccini

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