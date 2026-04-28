La Turandot di Puccini nella sua versione inedita Il maestro regalò lo spartito a un ammiraglio

Un manoscritto contenente sedici battute inedite di Giacomo Puccini è stato scoperto e riguarda la sua ultima opera incompiuta, la Turandot. Le frasi, tratte da una canzone cinese, sono state realizzate dal compositore durante la composizione dell’opera e sono state donate in passato a un ammiraglio. La scoperta apre nuovi spunti sul lavoro pianificato dal compositore e sulla sua fase finale di composizione.

Firenze, 28 aprile 2026 – Sedici battute inedite, tratte da una canzone cinese, realizzate da Giacomo Puccini nell'ambito della sua ultima, monumentale e incompiuta opera, la Turandot. È quanto ha scoperto Maurizio Sessa, autore e giornalista, che ha scritto ‘ L'orologio cinese di Turandot. Lo spartito inedito di Puccini tra Firenze e Capalbio' (ed. Medicea Firenze), presentato a Palazzo Vecchio a Firenze e che rende omaggio nel centenario della prima assoluta di Turandot al Teatro della Scala sotto la direzione di Arturo Toscanini, il 25 aprile 1926. Precedute dall'indicazione "Allegro moderato" sul pentagramma si leggono 16 battute (8 più 8), o meglio 4 per 4 battute, in mi bemolle maggiore.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Turandot di Puccini nella sua versione inedita. “Il maestro regalò lo spartito a un ammiraglio” Notizie correlate Alle origini di Turandot con il libro di Maurizio Sessa: lo spartito inedito di PucciniFirenze, 15 aprile 2026 – Un ritrovamento significativo che permette di indagare meglio le origini di Turandot, il capolavoro di Giacomo Puccini. Quando Arturo Toscanini interruppe Turandot per Giacomo Puccini: “Qui il maestro è morto”Il 25 aprile 1926, al Teatro alla Scala di Milano, Arturo Toscanini fermò l’orchestra durante la prima assoluta della Turandot, depose la bacchetta... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Turandot alla Scala: cento anni di un mito; Un secolo fa la prima della Turandot di Puccini senza finale; Cent’anni di Turandot. La città celebra Puccini tra musica e memoria; I tre enigmi di Turandot che affascinano da un secolo. La Turandot di Puccini nella sua versione inedita. Il maestro regalò lo spartito a un ammiraglioPresentato a Palazzo Vecchio il libro di Maurizio Sessa: L'orologio cinese di Turandot. Lo spartito inedito di Puccini tra Firenze e Capalbio ... lanazione.it Ecco di che si tratta Turandot, scoperto uno spartito inedito di Giacomo Puccini nato da una melodia cineseSedici battute inedite, tratte da una canzone cinese, realizzate da Giacomo Puccini nell'ambito della sua ultima, monumentale e incompiuta opera, la Turandot. bluewin.ch Per celebrare il 100esimo anniversario della prima di Turandot, capolavoro senza tempo di Puccini, la Shanghai Opera House ha invitato diversi rinomati artisti italiani a partecipare alla messa in scena di tre rappresentazioni della produzione di Shanghai, a p - facebook.com facebook Giacomo Puccini e la sua “Turandot” sono protagonisti dell'ultimo numero di “Topolino” x.com