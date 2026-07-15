Un uomo è stato investito e ucciso da un tir in Florida mentre tentava di scappare dall’Ice. Era a bordo di un’auto in un parcheggio di St. Augustine prima di fuggire a piedi. La polizia aveva appena sospeso i blocchi stradali, e questo è il terzo incidente simile in pochi giorni. La vittima ha tentato di allontanarsi dopo essere stata coinvolta in un controllo.

Il pedone era prima a bordo di un’auto in un parcheggio di St. Augustine quando ha tentato la fuga. Proprio ieri l’agenzia aveva deciso di sospendere i blocchi stradali. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Prova a sfuggire all’Ice e viene investito da un tir: morto uomo in Florida. Terzo caso in pochi giorni

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