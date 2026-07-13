Durante un controllo, un agente dell’Ice ha sparato e ucciso un uomo. Non sono stati resi noti dettagli sull’incidente. Meno di una settimana fa, a Houston, i federali avevano aperto il fuoco contro un operaio messicano, anche in quel caso senza ulteriori spiegazioni pubbliche. La vicenda si inserisce in una serie di episodi simili avvenuti in breve tempo.

Al momento non sono stati resi pubblici dettagli sull’accaduto. Meno di una settimana fa a Houston i federali avevano aperto il fuoco contro l’operaio messicano Salgado. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Agente dell’Ice uccide un uomo durante un controllo, è il secondo caso in pochi giorni

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Agentes de ICE matan a un hombre en Minneapolis en plena crisis migratoria

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