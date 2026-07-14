Rimini operaio sale sulla cima di una gru e minaccia di gettarsi | Non ci pagano lo stipendio

Un operaio di 25 anni si è arrampicato sulla cima di una gru in un cantiere a Rimini, minacciando di lanciarsi nel vuoto. La protesta è motivata dal mancato pagamento dello stipendio per lui e i colleghi. La polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per negoziare con l’uomo e farlo scendere. La situazione è rimasta tesa fino a quando l’operaio è stato convinto a scendere.

Si è arrampicato su una gru e minaccia di lanciarsi nel vuoto. Momenti di apprensione a Rimini, dove un operaio egiziano di 25 anni è salito sulla cima del carrello nel cantiere del nuovo asilo nido di via Pindemonte, per protestare contro il mancato pagamento dello stipendio per lui e i suoi colleghi. L'uomo, in cima alla gru alta 25 metri, è intenzionato a portare avanti la sua rimostranza, nonostante il sole cocente e le temperature torride che superano i 35 gradi., L'allarme è scattato intorno alle 10.30, facendo intervenire vigili del fuoco, personale sanitario e forze dell'ordine. Le autorità hanno subito avviato le trattative per convincere il giovane a scendere in sicurezza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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