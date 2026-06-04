L’amichevole tra Paraguay e Nicaragua si disputa tra venerdì e sabato alle 00:15 ora italiana. La partita sarà trasmessa in diretta TV e streaming. Sono disponibili statistiche, probabili formazioni e pronostici.

Paraguay-Nicaragua è un’amichevole e si gioca nella notte tra venerdì e sabato alle 00:15 (ora italiana): notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Tra una settimana il Paraguay riassaporerà l’ebbrezza di giocare un campionato del mondo dopo aver mancato la qualificazione per tre volte di seguito (è assente dal 2010). L’Albirroja debutterà contro i padroni di casa degli USA a Inglewood, in California, mentre nelle due gare successive dovrà vedersela con la Turchia di Vincenzo Montella e con l’Australia. Senza big nei paraggi, il pass per la fase ad eliminazione diretta è un obiettivo tutt’altro che irraggiungibile per una selezione che ha chiuso sesta nel girone eliminatorio sudamericano, con gli stessi punti del Brasile (28 in 18 partite). 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Paraguay-Nicaragua: stavolta il muro non regge

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