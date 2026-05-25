Pronostico Paderborn-Wolfsburg | adesso completano l’opera

Paderborn-Wolfsburg è una partita valida per il ritorno dei playout di Bundesliga: formazioni, pronostico e dove vederla Diciassette tiri totali, sei dei quali in porta, e oltre il 63% di possesso palla non sono bastati al Wolfsburg nella gara d’andata di questi playout per rimanere in Bundesliga ad avere la meglio sul Paderborn. Lo zero a zero finale lascia tutto in discussione e quindi la permanenza, o la promozione della squadra che lunedì sera giocherà in casa, passa dal match di ritorno. La prova di forza, comunque, della squadra che deve salvarsi c’è stata. Il dominio in generale è stato netto e anche i numeri lo confermano. Quello che è mancato è stato il fatto di non concretizzare l’enorme mole di gioco espressa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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