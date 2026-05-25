Pronostico Paderborn-Wolfsburg | adesso completano l’opera
Nel match di ritorno dei playout di Bundesliga, il Paderborn affronta il Wolfsburg. La partita si gioca oggi, con l’obiettivo di decidere la squadra che retrocederà. Il risultato dell’andata ha visto il Wolfsburg in vantaggio, e questa sera si gioca la sfida decisiva. La formazione di casa cerca di rimontare, mentre gli ospiti puntano a confermarsi. La partita si svolge senza ulteriori anticipazioni sui risultati.
Paderborn-Wolfsburg è una partita valida per il ritorno dei playout di Bundesliga: formazioni, pronostico e dove vederla Diciassette tiri totali, sei dei quali in porta, e oltre il 63% di possesso palla non sono bastati al Wolfsburg nella gara d’andata di questi playout per rimanere in Bundesliga ad avere la meglio sul Paderborn. Lo zero a zero finale lascia tutto in discussione e quindi la permanenza, o la promozione della squadra che lunedì sera giocherà in casa, passa dal match di ritorno. La prova di forza, comunque, della squadra che deve salvarsi c’è stata. Il dominio in generale è stato netto e anche i numeri lo confermano. Quello che è mancato è stato il fatto di non concretizzare l’enorme mole di gioco espressa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
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