Marcell Jacobs torna senza strafare a Savona tempo non omologabile | nuovo esame in finale

Marcell Jacobs è tornato a gareggiare a Savona dopo otto mesi dall’ultima volta. L’atleta, che ha ripreso a lavorare con il coach Paolo Camossi e ha modificato il suo programma di allenamenti, ha partecipato a una competizione con un tempo non omologabile. La sua presenza in pista ha attirato l’attenzione, ma non ha cercato di forzare i risultati, concentrandosi sulla ripresa e sulla preparazione futura. Un nuovo esame in vista di prossimi appuntamenti atletici.

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Marcell Jacobs ha fatto il proprio ritorno in gara a otto mesi di distanza dall’ultima apparizione, dopo essere tornato sotto la guida di coach Paolo Camossi e dopo aver rimodulato la propria tabella di allenamenti. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 sui 100 metri si è rimesso in gioco dopo una stagione condizionata da diversi problemi fisici, scegliendo il Meeting di Savona per aprire la propria annata agonistica e correndo nella sua distanza prediletta sul rettilineo della Fontanassa. Il velocista lombardo ha avuto un buon tempo di reazione (0.142), ma è parso un po’ frenato in fase di accelerazione e anche un po’ rigido di spalle. La spinta sui piedi non è parsa delle migliori e infatti sul lanciato ha dato l’impressione di essere un po’ bloccato, non riuscendo a uscire come aveva abituato nei giorni migliori. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Marcell Jacobs torna senza strafare a Savona, tempo non omologabile: nuovo esame in finale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Dove vedere in tv Marcell Jacobs, Meeting Savona 2026: orari batteria e finale, programma, streamingMarcell Jacobs farà il proprio esordio stagionale al Meeting di Savona, ormai tradizionale appuntamento internazionale di atletica che andrà in scena... Marcell Jacobs torna in pista: il nuovo percorso verso la gloria? Cosa sapere Marcell Jacobs rientra in pista il 20 maggio al meeting internazionale di Savona. Il ritorno sui blocchi nel meeting di Savona, il 20 maggio, poi Roma il 4 giugno per il Golden Gala dove non ha mai vinto. Marcell Jacobs è tornato da pochi giorni nella Capitale, ma la speranza è quella di essersi messo alle spalle difficoltà e sofferenze. La vetr x.com Marcell Jacobs torna senza strafare a Savona, tempo non omologabile: nuovo esame in finaleMarcell Jacobs ha fatto il proprio ritorno in gara a otto mesi di distanza dall'ultima apparizione, dopo essere tornato sotto la guida di coach Paolo ... oasport.it Jacobs, parte da Savona la caccia al terzo EuropeoRitorno al passato, per avere ancora futuro. L’ennesima rivoluzione nella vita di Marcell Jacobs vedrà oggi, mercoledì 20 maggio, la prima uscita pubblica in pista al meeting di Savona (si inizia alle ... giornaledibrescia.it