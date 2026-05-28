La partita tra Cruzeiro e Barcelona SC, valida per la sesta giornata della fase a gironi della Copa Libertadores, si gioca tra giovedì e venerdì alle 02:30 ora italiana. La sfida si svolge in trasferta per la squadra brasiliana, che ha mostrato problemi in attacco durante le trasferte. Sono disponibili streaming, statistiche, formazioni probabili e pronostici.

Cruzeiro-Barcelona SC è una partita della sesta giornata della fase a gironi della Copa Libertadores e si gioca nella notte italiana tra giovedì e venerdì alle 02:30: streaming, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Nel gruppo D si decide (quasi) tutto all’ultima giornata, con tre squadre (Universidad Catolica, Cruzeiro e Boca) che si contenderanno i primi due posti, gli unici che mettono in palio il pass per gli ottavi della Copa Libertadores 2026. Un verdetto, però, questo raggruppamento l’ha già emesso: gli ecuadoriani del Barcelona SC chiuderanno all’ultimo posto, non potendo più raggiungere neppure il terzo, slot che gli avrebbe consentito di retrocedere in Sudamericana e continuare l’avventura nella seconda competizione continentale per ordine di importanza. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Cruzeiro-Barcelona SC, attacco “fantasma” in trasferta: destino segnato

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