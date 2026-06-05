La sicurezza viene prima | a Melendugno destino segnato per 103 pini

A Melendugno sono stati programmati l’abbattimento di 103 pini tra la villa comunale e l’area antistante alla Cappella della Madonna, lungo la strada per Torre dell’Orso. La decisione riguarda piante considerate a rischio e sarà effettuata per motivi di sicurezza. L’intervento interesserà un’area pubblica e coinvolge alberi di proprietà comunale. Nessun dettaglio sulle tempistiche dell’abbattimento o sulle eventuali alternative è stato comunicato.

MELENDUGNO – Centotre pini saranno abbattuti tra la villa comunale di Melendugno e l’area verde davanti alla Cappella della Madonna, lungo la strada per Torre dell’Orso. La decisione è stata assunta per ragioni di sicurezza, dopo le verifiche tecniche commissionate dal Comune e dopo una serie di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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