La partita tra Catania e Ascoli si svolge mercoledì alle 21:00 nelle semifinali playoff di Serie C. È valida per il ritorno della fase, con la finale già considerata in cassaforte. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva e sono disponibili notizie, statistiche e probabili formazioni.

Catania-Ascoli è una partita valida per il ritorno delle semifinali playoff di Serie C e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. L’ Ascoli ha un piede e mezzo nella finale playoff e non potrebbe essere altrimenti dopo il devastante 4-0 con cui i marchigiani hanno sgretolato le (poche) certezze del Catania di Mimmo Toscano domenica scorsa nella semifinale d’andata. Sotto gli occhi dell’ex Dimarco, che in passato ha vestito la maglia bianconera lasciando ricordi indelebili, il Picchio ha dominato in lungo e in largo: dopo aver sbloccato il match a fine primo tempo con Corradini non c’è stato più nulla da fare per i siciliani. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Catania-Ascoli: la finale è in cassaforte

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