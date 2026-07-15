Il 16 luglio si giocano le partite di ritorno del primo turno di qualificazione della Conference League. Chi perderà sarà eliminato e dovrà rinunciare all’accesso alla competizione europea. Nella multipla delle scommesse, si analizzano i match senza possibilità di paracadute, puntando sui risultati che decideranno chi avanzerà e chi invece saluterà definitivamente il sogno continentale.

Conference League, la nostra multipla sui match di ritorno del primo turno di qualificazione. Chi verrà eliminato dovrà dire addio all’Europa. Il fittissimo programma del giovedì di Conference League si preannuncia una vera e propria arena da dentro o fuori, dove chi fallisce l’appuntamento con il destino saluterà definitivamente il palcoscenico europeo. A differenza dei turni di qualificazione delle competizioni maggiori, infatti, l’eliminazione al primo turno di Conference League non prevede alcuna retrocessione o paracadute in altre coppe continentali. (Instagram) – Ilveggente.it Con ben 23 sfide pronte a infiammare i campi di tutta Europa, abbiamo selezionato i cinque incroci più caldi per comporre il nostro quadro scommesse. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Conference League 16 luglio, primo dentro o fuori: nessun paracadute

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

UEFA Europa League 2026/27 Second Qualifying Round Draw: All 9 Ties and Results

Notizie e thread social correlati

I pronostici di mercoledì 8 luglio: Champions League e Conference LeagueMercoledì 8 luglio si gioca una serie di partite di qualificazione in Champions League e Conference League, con diverse squadre impegnate in incontri...

Pronostici Conference League 7-8 luglio: il lungo viaggio inizia in LussemburgoLe partite d’andata del primo turno della Conference League si disputano tra il 7 e l’8 luglio, con le gare che si svolgono in tre giorni.

Temi più discussi: St Josephs FC-Bohemians - Quote e Pronostici UEFA Europa Conference League - 16/07/2026; Dinamo Tbilisi-Mondorf-les-Bains - Quote e Pronostici Europa Conference League - 16/07/2026; Atlètic Club d'Escaldes-Mornar - Quote e Pronostici UEFA Europa Conference League - 09/07/2026; BATE-AF Elbasani – Quote e Pronostici UEFA Europa Conference League – 16/07/2026.

Pronostici Conference League 14-15 luglio: due quote in caduta liberaConference League, tra martedì e mercoledì si giocano tre anticipi delle gare di ritorno del primo turno di qualificazione. ilveggente.it

Pronostici Conference League | Le quote e le previsioni sul ritorno dei quarti (oggi 16 aprile 2026)Pronostici Conference League: le quote e le previsioni sulle partite del ritorno dei quarti di finale, la Fiorentina cerca il ribaltone. PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: ECCO IL RITORNO DEI QUARTI! Siamo ... ilsussidiario.net