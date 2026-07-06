Le partite d’andata del primo turno della Conference League si disputano tra il 7 e l’8 luglio, con le gare che si svolgono in tre giorni. La fase si apre con incontri in Lussemburgo e coinvolge squadre di diversi paesi europei. La competizione rappresenta la terza manifestazione continentale in ordine di importanza, con le squadre che iniziano il loro percorso nel torneo.

Conference League, si alza il sipario anche sulla terza manifestazione continentale per ordine d’importanza. Le gare d’andata del primo turno sono spalmate su tre giorni. Il sipario sulla stagione di Conference League si alza con un affascinante duello tra microstati. Da un lato i lussemburghesi dell’ UNA Strassen – nettamente favoriti – dall’altro i sammarinesi del La Fiorita. I padroni di casa hanno strappato il pass europeo in extremis chiudendo al quarto posto la scorsa Division Nationale dopo un testa a testa serrato con il Dudelange. La loro preparazione estiva è già avviata (1-1 col Differdange e 2-0 al Rosport) e la squadra ha una voglia matta di riscattare la sfortunata eliminazione dello scorso anno contro il Dundee United. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Conference League 7-8 luglio: il lungo viaggio inizia in Lussemburgo

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