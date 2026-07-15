Promozione il diesse piccinetti San Costanzo Marottese ok | profili giusti per la salvezza

Il direttore sportivo ha dichiarato che il San Costanzo Marottese ha raggiunto un accordo con il nuovo allenatore, che sarà Andrea Ferri. La società sta attualmente completando la rosa, con l’obiettivo di rafforzare la squadra per la prossima stagione. La squadra ha concluso l’ultimo campionato in undicesima posizione, ottenendo la salvezza con 36 punti. La presentazione ufficiale del nuovo staff tecnico e la rosa completa sono previste nelle prossime settimane.

Dopo undicesimo posto e salvezza con 36, il San Costanzo Marottese ha scelto come tecnico Andrea Ferri, mentre il diesse Francesco Piccinetti (foto con Ferri) sta definendo la rosa. Piccinetti, è soddisfatto della squadra che sta allestendo? "Ogni direttore sportivo spera e pensa di aver allestito una squadra competitiva, ma nessuno ha la sfera di cristallo. Sono molto soddisfatto della rosa allestita mantenendo quasi tutti i ragazzi della passata stagione, integrando con altri profili di categoria". I movimenti? "I portieri Stefanelli ex Cannara, Città di Castello e giovanili Cesena e Baldarelli ex Monteporzio e di ritorno dopo la vittoria del campionato di 1ª Categoria nel 2022-23. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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