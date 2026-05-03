Oggi si svolge uno spareggio-salvezza tra Cuoiopelli e San Miniato Basso, due squadre che occupano rispettivamente le ultime posizioni nel girone B della Promozione toscana. La partita rappresenta l’ultimo impegno della stagione per entrambe e potrebbe determinare quale delle due squadre manterrà la categoria. La sfida si gioca in un clima di grande tensione, con entrambi gli staff pronti a dare il massimo.

L’ultimo atto è un derby fratricida. Cuoiopelli e San Miniato Basso, rispettivamente quartultima e terzultima nel girone B della Promozione toscana, giocano oggi la partita più importante della stazione. Al Masini di Santa Croce (da regolamento gioca in casa la squadra meglio piazzata in classifica) è in programma lo spareggio play out. Fischio d’inizio alle 16. Arbitra Francesco Castorina di Lucca (assistenti Francesco Dell’Agnello e Matteo Rocchi di Pontedera) Una si salva, l’altra finisce in Prima categoria. Non ci sono più appelli. La Cuoiopelli ha terminato la stagione con 32 punti, a un solo punto dalla salvezza diretta. Considerando...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Promozione. Lo spareggio-salvezza fratricida. Tra Cuoiopelli e San Miniato Basso

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