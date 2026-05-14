San Costanzo Ds e giocatori in coro | Salvezza contro tutti

Nell’ultima giornata di campionato, il San Costanzo-Marottese ha raggiunto la salvezza. La squadra e i giocatori hanno festeggiato insieme, mostrando entusiasmo per il risultato ottenuto. La vittoria è stata determinante per evitare la retrocessione e ha concluso una stagione intensa e combattuta. La squadra ha dimostrato impegno fino alla fine, riuscendo a mantenere la categoria.

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