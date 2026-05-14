San Costanzo Ds e giocatori in coro | Salvezza contro tutti
Nell’ultima giornata di campionato, il San Costanzo-Marottese ha raggiunto la salvezza. La squadra e i giocatori hanno festeggiato insieme, mostrando entusiasmo per il risultato ottenuto. La vittoria è stata determinante per evitare la retrocessione e ha concluso una stagione intensa e combattuta. La squadra ha dimostrato impegno fino alla fine, riuscendo a mantenere la categoria.
La salvezza per il San Costanzo-Marottese è arrivata all’ultima giornata e non per questo non si è gioito, anzi. Questi i commenti di alcuni dei protagonisti. "Salvezza volevamo e salvezza è stata – dice il ds Piccinetti (foto in basso)–. È stata una stagione davvero impegnativa sotto tanti aspetti: cominciando con la situazione del ripescaggio, il rafforzamento della squadra partendo con poche certezze vista la categoria, il blasone di alcune piazze del girone ma ce l’abbiamo fatta. Siamo riusciti ad amalgamare di più un gruppo oltre che di bravi giocatori anche di bravi ragazzi e questo probabilmente ci ha dato qualche punto in più. Ogni partita è stata affrontata al massimo delle nostre potenzialità, anche in periodi dove le cose non andavano bene e i risultati non arrivavano".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Notizie correlate
Garbo: “Senza Champions il Milan per me fa piazza pulita di tutti: DS, allenatore, giocatori”Tanto che il Milan, che sembrava aver blindato la qualificazione in Champions League ormai da settimane, ha rimesso tutto in discussione.
André Milan, il ds del Corinthians svela: «Tutti sanno che il club ha bisogno di vendere giocatori per far quadrare i conti. Vi spiego»André Milan, il ds del Corinthians svela: «Tutti sanno che il club ha bisogno di vendere giocatori per far quadrare i conti.
Si parla di: Il Città di Monza torna in Seconda Categoria dopo dei playoff da sogno! Intervista esclusiva al DS Costanzo; Tabellino partita Ostra Calcio vs Nuova Real Metauro.
San Costanzo. Ds e giocatori in coro: Salvezza contro tutti»La salvezza per il San Costanzo-Marottese è arrivata all’ultima giornata e non per questo non si è gioito, anzi. sport.quotidiano.net