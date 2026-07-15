Proiettore tappeti e cuscini da terra Il cinema trasloca in giardino

Da dilei.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il giardino contemporaneo ha smesso da tempo di essere un semplice contorno verde per la nostra abitazione, trasformandosi in una vera e propria estensione della casa, una stanza a cielo aperto dove vivere esperienze, accogliere ospiti e rilassarsi. Tra le tendenze più affascinanti e richieste nell’interior ed exterior design degli ultimi anni, spicca la fusione tra l’intrattenimento all’aperto e l’estetica bohémien di lusso. Stiamo parlando della creazione di una zona cinema in giardino, sapientemente abbinata a un pic nic chic. Il nuovo cinema all’aperto è un’esperienza sensoriale avvolgente, curata in ogni minimo dettaglio, che mescola la magia della settima arte con il comfort di un salotto di alta gamma. 🔗 Leggi su Dilei.it

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