Il ‘ Cinema sotto le stelle ’ cambia scenario. I lavori di restauro in corso da inizio 2024 alla Rocca Sforzesca rendono infatti necessario lo spostamento della storica rassegna estiva. Verrà ospitata nel complesso Sante Zennaro, in via Pirandello, nel quadriportico dove tradizionalmente viene allestito il palco della Fiera agricola del Santerno. La decisione arriva con l’avanzare del cantiere che sta interessando uno dei monumenti simbolo della città. Finora il Comune era riuscito a garantire la permanenza delle proiezioni all’interno della Rocca, ma lo stato attuale degli interventi non consente più la convivenza tra attività culturali e area di lavoro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cantiere Rocca sforzesca. Trasloca il cinema estivo . I film a Sante Zennaro

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