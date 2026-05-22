Punto da un insetto in giardino un amico lo trova disteso a terra | morto
Un uomo si è sentito male improvvisamente nel cortile di un amico in una frazione di Molinella, in provincia di Bologna, subito dopo essere stato punto da un insetto nel giardino. È caduto a terra e si è accasciato senza sensi, portando all’intervento dei soccorsi. Sul luogo, i sanitari hanno trovato l’insetto morto disteso a terra. Sono in corso le verifiche per accertare le cause dell’incidente e l’eventuale relazione tra la puntura e il malore.
Dopo la puntura di un insetto si è sentito male all'improvviso, accasciandosi a terra nel cortile della casa di un amico a Selva Malvezzi, frazione di Molinella, comune in provincia di Bologna. È morto così Paolo Fravezzi, il 52enne ricoverato nelle scorse ore al policlinico Sant'Orsola di. 🔗 Leggi su Today.it
Do Eggshells Actually Stop Snails | Garden Starters | Episode 5
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