Punto da un insetto in giardino un amico lo trova disteso a terra | morto

Un uomo si è sentito male improvvisamente nel cortile di un amico in una frazione di Molinella, in provincia di Bologna, subito dopo essere stato punto da un insetto nel giardino. È caduto a terra e si è accasciato senza sensi, portando all’intervento dei soccorsi. Sul luogo, i sanitari hanno trovato l’insetto morto disteso a terra. Sono in corso le verifiche per accertare le cause dell’incidente e l’eventuale relazione tra la puntura e il malore.

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