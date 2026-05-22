Punto da un insetto in giardino un amico lo trova disteso a terra | morto

Da today.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo si è sentito male improvvisamente nel cortile di un amico in una frazione di Molinella, in provincia di Bologna, subito dopo essere stato punto da un insetto nel giardino. È caduto a terra e si è accasciato senza sensi, portando all’intervento dei soccorsi. Sul luogo, i sanitari hanno trovato l’insetto morto disteso a terra. Sono in corso le verifiche per accertare le cause dell’incidente e l’eventuale relazione tra la puntura e il malore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dopo la puntura di un insetto si è sentito male all'improvviso, accasciandosi a terra nel cortile della casa di un amico a Selva Malvezzi, frazione di Molinella, comune in provincia di Bologna. È morto così Paolo Fravezzi, il 52enne ricoverato nelle scorse ore al policlinico Sant'Orsola di. 🔗 Leggi su Today.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Do Eggshells Actually Stop Snails | Garden Starters | Episode 5

Video Do Eggshells Actually Stop Snails? | Garden Starters | Episode 5

Sullo stesso argomento

Viene punto da un insetto nel giardino dell’amico a Molinella, Paolo Fravezzi morto dopo un giorno in ospedalePaolo Fravezzi è morto dopo 24 ore in ospedale in seguito a una puntura di insetto.

Viene punto da un insetto e va in shock anafilattico, salvato in farmacia a ManoppelloDopo essere stato punto da un'ape un apicoltore che ha iniziato ad avvertire i classici sintomi dello shock anafilattico.

punto da punto da un insettoViene punto da un insetto nel giardino dell’amico a Molinella, Paolo Fravezzi morto dopo un giorno in ospedalePaolo Fravezzi ha lottato per 24 ore per la vita, ma non ce l'ha fatta: il 52enne è deceduto dopo la puntura di un insetto mentre era a casa di un amico. L'uomo è stato colpito da infarto mercoledì, m ... fanpage.it

punto da punto da un insettoMolinella, ricoverato dopo la puntura di un insetto: 53enne in pericolo di vitaL'uomo dopo essere stato ha avuto un malore e si è accasciato per terra. L'intervento dei carabinieri che gli hanno praticato la rianimazione cardiopolmonare ... corrieredibologna.corriere.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web