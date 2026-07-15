Professionista di valore cresciuto nella nostra sanità

L’incarico di Marco Torre adiventerà effettivo dal primo settembre, dopo la designazione del presidente Eugenio Giani, e comporterà il riassetto dei vertici dell’Asl Toscana Sud Est. Un avvicendamento destinato a misurarsi con un’agenda già fitta di dossier e provvedimenti, molti dei quali avviati nelle scorse settimane. Da qui il richiamo alla continuità amministrativa, tema sul quale interviene il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Simone Bezzini, affidando a una nota il proprio messaggio. "Faccio gli auguri a Marco Torre per il nuovo incarico di Direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana. Una... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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