Professionista di valore cresciuto nella nostra sanità
Dal primo settembre entrerà in carica il nuovo incarico di Marco Torre, dopo la designazione da parte del presidente. Questa nomina comporterà un riassetto dei vertici dell’Asl Toscana Sud Est.
L’incarico di Marco Torre adiventerà effettivo dal primo settembre, dopo la designazione del presidente Eugenio Giani, e comporterà il riassetto dei vertici dell’Asl Toscana Sud Est. Un avvicendamento destinato a misurarsi con un’agenda già fitta di dossier e provvedimenti, molti dei quali avviati nelle scorse settimane. Da qui il richiamo alla continuità amministrativa, tema sul quale interviene il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Simone Bezzini, affidando a una nota il proprio messaggio. "Faccio gli auguri a Marco Torre per il nuovo incarico di Direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana. Una... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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