Professionista di valore cresciuto nella nostra sanità

Da lanazione.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal primo settembre entrerà in carica il nuovo incarico di Marco Torre, dopo la designazione da parte del presidente. Questa nomina comporterà un riassetto dei vertici dell’Asl Toscana Sud Est.

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L’incarico di Marco Torre adiventerà effettivo dal primo settembre, dopo la designazione del presidente Eugenio Giani, e comporterà il riassetto dei vertici dell’Asl Toscana Sud Est. Un avvicendamento destinato a misurarsi con un’agenda già fitta di dossier e provvedimenti, molti dei quali avviati nelle scorse settimane. Da qui il richiamo alla continuità amministrativa, tema sul quale interviene il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Simone Bezzini, affidando a una nota il proprio messaggio. "Faccio gli auguri a Marco Torre per il nuovo incarico di Direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana. Una... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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