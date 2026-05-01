CISAL FPC Avellino | il Primo Maggio per il valore del Lavoro nella Sanità

In occasione del Primo Maggio, la CISAL FPC di Avellino ha espresso gratitudine nei confronti di tutte le lavoratrici e i lavoratori del settore sanitario. La nota sottolinea il loro impegno giornaliero e la responsabilità che assumono nel servizio alla comunità. La celebrazione si focalizza sul riconoscimento del valore del lavoro svolto in ambito sanitario, in una giornata dedicata alla festa dei lavoratori.

Avellino, 1 maggio - In occasione della Festa dei Lavoratori, la CISAL FPC – Dipartimento Sanità di Avellino desidera rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori che, con impegno, professionalità e senso di responsabilità, contribuiscono quotidianamente al.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate 8 marzo – Il ringraziamento di CISAL FPC Sanità Avellino alle donne nella sanitàDedizione e professionalità al servizio della salute: riconoscenza alle lavoratrici del settore sanitario in occasione della Giornata Internazionale... Primo maggio, Cisal Catania: "Il lavoro torni al centro dell'agenda politica"In occasione della giornata del 1° Maggio – Festa dei Lavoratori, la Cisal Catania richiama con forza l’attenzione delle istituzioni, della politica... Contenuti utili per approfondire Si parla di: CISAL FPC Avellino: il Primo Maggio per il valore del Lavoro nella Sanità. Primo Maggio, la CISAL FPC ringrazia i lavoratori e le lavoratriciIn occasione della Festa dei Lavoratori, la CISAL FPC – Dipartimento Sanità di Avellino desidera rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori che, con impegno, pro ... irpinianews.it Cisal, Picone: con Petitto alla guida di Confindustria auspichiamo confronto su futuro realtà produttiveNel formulare gli auguri di buon lavoro al nuovo presidente di Confindustria Avellino, Angelo Petitto, auspichiamo che il suo mandato si caratterizzi per il confronto e il dialogo con le parti social ... irpinianews.it