Papa a Napoli e a Pompei Manfredi | Benvenuto nella nostra terra Guarda la nostra diretta

Il Papa è arrivato a Pompei alle 8:52, atterrando in elicottero, dando il via a una visita di più giorni in Campania. La sua presenza nella regione ha suscitato grande attenzione, con numerosi fedeli e cittadini che si sono radunati lungo il percorso. Il sindaco di Napoli ha accolto ufficialmente il Papa, invitandolo a sentirsi a casa nella terra campana. La visita proseguirà con momenti di preghiera e incontri ufficiali nelle principali località della zona.

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Il Papa è atterrato alle 8 e 52 a Pompei in elicottero. Inizia da qui una lunga visita di Leone XIV in Campania. Dopo il Santuario della Madonna di Pompei, il pontefice si sposterà a Napoli dove lo attende una giornata ricca di appuntamenti. Ad accoglierlo Mons. Tommaso Caputo, Arcivescovo prelato di Pompei, Roberto Fico, Presidente della Regione Campania, Michele di Bari, Prefetto di Napoli, Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, Andreina Esposito, sindaca di Pompei. "Benvenuto nella nostra terra", le prime parole di Gaetano Manfredi». Migliaia le persone accorse già dalle prime ore del mattino presso il Santuario della Beata Vergine Maria del Santo Rosario di Pompei in attesa della visita di Papa Leone.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Papa a Napoli e a Pompei, Manfredi: “Benvenuto nella nostra terra”. Guarda la nostra diretta Notizie correlate Papa Leone XIV a Pompei e Napoli l’8 maggio, il 23 nella Terra dei Fuochi: attesa per l’annuncioSi attende solo l'annuncio ufficiale: l'8 maggio a Pompei per l'anniversario della sua elezione e per la supplica alla Madonna di Pompei, poi a... Papa Leone XIV in Campania: tappe a Pompei, Napoli e Terra dei FuochiSi attende con grande interesse l’annuncio ufficiale del programma delle visite di Papa Leone XIV in Campania. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Napoli attende il Papa per mostrare il volto migliore dell'accoglienza; Dispositivo temporaneo di circolazione in varie strade della città in occasione della visita pastorale di Sua Santità Papa Leone XIV in programma per l’8 maggio 2026; Papa Leone XIV oggi a Napoli e Pompei, il programma del viaggio apostolico e cosa sapere; 8 MAGGIO: CAMMINAVA CON LORO…. Papa Leone XIV è arrivato a Pompei per la visita pastorale. Dopo andrà a NapoliLeggi su Sky TG24 l'articolo Papa Leone XIV oggi a Napoli e Pompei, il programma della visita pastorale e cosa sapere ... tg24.sky.it Papa a Napoli, in campo 2300 uomini per i controlliDiecimila transenne collocate lungo il percorso, 2.300 uomini in campo tra agenti della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Metropolitana, della Polizi ... ansa.it Cosa ha detto Papa Leone a Pompei, il discorso: «Siete voi l'anima del Santuario» - facebook.com facebook Papa Leone XIV in visita a Pompei e Napoli: la diretta video x.com