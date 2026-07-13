dopo 23 anni di precariato viene assunto ma va in pensione il giorno stesso

Dopo 23 anni di lavoro come insegnante di religione in Sicilia, in modalità precaria e con contratti annuali, un docente ha ottenuto un’assegnazione stabile. Tuttavia, il giorno stesso di ricevere l’assunzione a tempo indeterminato, ha deciso di andare in pensione.

Per ben 23 anni Liborio Princiotta ha insegnato religione a tanti ragazzini in Sicilia. E lo ha fatto da precario, cambiando anno dopo anno diversi istituti scolastici. Per mezza giornata, invece, lo ha fatto da professore ordinario, dopo aver superato il tanto atteso concorso. Mezza giornata perché il giorno stesso dell'assunzione è finito l'anno scolastico e per lui è arrivato il momento della pensione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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