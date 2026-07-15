Primogeniti figli di mezzo e ultimi nati | quanto conta davvero l' ordine di nascita sulla personalità?

L'idea che l'ordine di nascita influisca sulla personalità è diffusa, con credenze che i primogeniti siano più responsabili, i figli di mezzo più mediatori e gli ultimi più creativi e ribelli. Tuttavia, studi scientifici non confermano un collegamento diretto tra posizione tra fratelli e caratteristiche caratteriali. La ricerca evidenzia che fattori come l'ambiente familiare e le esperienze individuali giocano un ruolo più rilevante nello sviluppo della personalità.

Per decenni si è creduto che la posizione occupata tra i fratelli potesse determinare il carattere di una persona. Il primogenito sarebbe più responsabile e portato alla leadership, il figlio di mezzo il mediatore della famiglia, mentre l'ultimogenito sarebbe più creativo, ribelle e socievole. Un'idea affascinante, entrata nell'immaginario collettivo e spesso utilizzata per spiegare le differenze tra fratelli. Una delle ricerche più ampie mai realizzate sull'argomento ridimensiona fortemente questa convinzione. Secondo lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), l'ordine di nascita ha un'influenza minima sulla personalità e non esistono prove solide che essere il primo, il secondo o l'ultimo figlio plasmi il carattere in età adulta. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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QUANTI ANNI HANNO I FIGLI DEI CREATOR

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