Quanto conta davvero la vittoria dell' Italia all' Europeo U17

Domenica sera, mentre un giovane tennista italiano disputava un match al Roland Garros, un’altra squadra italiana conquistava la vittoria nell’Europeo Under 17. La partita si è conclusa con il trionfo della selezione nazionale, che ha battuto la squadra avversaria dopo novanta minuti di gioco. La vittoria è arrivata in un momento in cui il calcio sembrava perdere attenzione tra gli appassionati italiani, concentrati su altri eventi sportivi.

Domenica sera, mentre Flavio Cobolli combatteva per il Roland Garros con Zverev a Parigi, il calcio sembrava perdere ancora qualche newton del suo peso specifico nella densità d’amore degli appassionati di sport in Italia. La serata calcistica si prospettava con una Nazionale senza Mondiale alle porte e senza nomi noti, tolti Donnarumma e Pio Esposito, presentata in pianta stabile in forma Under 21 per volere di Silvio Baldini. Eppure per chi ancora coltiva un briciolo di speranza per il calcio italiano, quella stessa sera ha avuto la sua piccola ricompensa, un sussulto di nuovo amore verso gli sbiaditi colori azzurri. Mentre la Nazionale maggiore stava per cominciare la sua partita, infatti, l’Under 17 di Daniele Franceschini si apprestava a spendere le ultime energie, soprattutto mentali, del torneo. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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