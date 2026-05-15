Sentenza storica sulla cittadinanza per una famiglia siriana a Trento | Riconosciuti figli nati all'estero
Una decisione giudiziaria a Trento ha riconosciuto la cittadinanza a una famiglia siriana, stabilendo che i figli nati all’estero sono considerati cittadini. La sentenza si inserisce nel quadro della riforma della cittadinanza approvata circa un anno fa, che ha modificato le norme relative ai minori dei cittadini naturalizzati. La pronuncia ha determinato il riconoscimento ufficiale della cittadinanza per i figli di questa famiglia, confermando l’applicazione delle nuove regole legislative in materia.
La rifrma della cittadinanza, varata un anno fa, ha cambiato le regole per i figli minori dei cittadini naturalizzati. Il caso di una famiglia siriana rifugiata a Trento e una sentenza del tribunale civile potrebbero però cambiare le carte in tavola. Il tribunale: "Riforma allo scopo di limitare l’acquisto della cittadinanza da parte di discendenti". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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