Sentenza storica sulla cittadinanza per una famiglia siriana a Trento | Riconosciuti figli nati all'estero

Una decisione giudiziaria a Trento ha riconosciuto la cittadinanza a una famiglia siriana, stabilendo che i figli nati all’estero sono considerati cittadini. La sentenza si inserisce nel quadro della riforma della cittadinanza approvata circa un anno fa, che ha modificato le norme relative ai minori dei cittadini naturalizzati. La pronuncia ha determinato il riconoscimento ufficiale della cittadinanza per i figli di questa famiglia, confermando l’applicazione delle nuove regole legislative in materia.

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