Il governo ha perso un voto segreto sulla legge elettorale, segnando il primo insuccesso di questa legislatura. La sconfitta è avvenuta all’interno della maggioranza e rappresenta un problema per il premier, che ha visto sfuggire un test cruciale. Nessuna indicazione su chi abbia votato contro o si sia astenuto, ma la perdita evidenzia tensioni interne. La vicenda si aggiunge ai problemi già presenti nel governo, senza altre conseguenze immediate, ma lascia aperta la strada a ulteriori difficoltà.

Nella maggioranza c’è evidentemente qualcuno che vuole male a Giorgia Meloni. I voti segreti sono sempre la prova del nove di ogni governo e ieri l’esecutivo l’ha fallita. Per un solo voto: 188 no, 187 sì. Il castello è venuto giù all’improvviso come accade nelle fasi di grande nervosismo politico. Ma una botta d’immagine così forte per la presidente del Consiglio proprio non si aspettava: e le opposizioni chiedono le dimissioni, il che fa parte del gioco e dà la misura della novità politica di queste ore. Per Meloni è il primo vero incidente parlamentare della legislatura. Eppure la presidente del Consiglio aveva lavorato per ricomporre la coalizione. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Primo flop sulla legge elettorale, ma i guai di Meloni sono appena iniziati

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