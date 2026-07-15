Prevenzione e il problema dei tempi di attesa apocalittici per le visite | Siamo pensionati per due tumori abbiamo dovuto prenotare privatamente
Pazienti segnalano tempi di attesa molto lunghi per le visite di prevenzione, con alcuni costretti a ricorrere a prestazioni private per due tumori. La difficoltà nel prenotare controlli preventivi è diventata una problematica diffusa, soprattutto per chi è in pensione. La carenza di disponibilità nelle strutture pubbliche rende complicato seguire le raccomandazioni di prevenzione, causando ritardi nelle diagnosi e nei trattamenti.
Caro Harari, La seguo da sempre sul Corriere della Sera e le volevo segnalare che la prevenzione alla quale tutti noi dovremmo aderire nella realtà incontra enormi ostacoli, con tempi d’attesa apocalittici. Ad esempio, malgrado la giornata di prevenzione del melanoma, io e mio marito abbiamo dovuto ricorrere a una visita dermatologica privatamente; hanno diagnosticato a me un piccolo tumore sul dorso schiena, mentre a mio marito un tumore sotto l’orecchio, da togliere con urgenza, cosa che avverrà, a breve, sempre a pagamento. Dopo l’intervento ci sarà l’esame istologico, un altro esborso. Siamo due pensionati di 82 e 79 anni, non pensavo di dover spendere tutti questi soldi per la nostra salute. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it
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