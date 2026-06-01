Prevenzione tumori | visite dermatologiche gratuite dove e come prenotare
A giugno si terranno visite dermatologiche gratuite nell'ambito di un'iniziativa di prevenzione. Le sessioni sono aperte a chi desidera controllare la salute della pelle senza costi. Le modalità di prenotazione e le località precise saranno comunicate prossimamente. L'obiettivo è offrire un’occasione di screening senza impegno, in continuità con eventi dedicati alla salute di uomini e donne svolti negli scorsi mesi.
Dopo il successo delle iniziative “Donna in Salute - Open Weekend 2026” e “Uomo in Salute - Open Weekend 2026”, dedicate rispettivamente alla salute femminile e maschile, torna a giugno un nuovo appuntamento con la prevenzione. Prende infatti il via “Pelle in Salute - Open Weekend. Prevenzione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
PREVENZIONE TUMORI DELLA PELLE: IL BUS ANT FA TAPPA A LUMEZZANE
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