Prevenzione tumori | visite dermatologiche gratuite dove e come prenotare

Notizia in breve

A giugno si terranno visite dermatologiche gratuite nell'ambito di un'iniziativa di prevenzione. Le sessioni sono aperte a chi desidera controllare la salute della pelle senza costi. Le modalità di prenotazione e le località precise saranno comunicate prossimamente. L'obiettivo è offrire un’occasione di screening senza impegno, in continuità con eventi dedicati alla salute di uomini e donne svolti negli scorsi mesi.