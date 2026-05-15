Premio Maja 2026 a Valentina Gemignani | riconoscimento alla capo di gabinetto del ministero della Cultura
Valentina Gemignani, attuale capo di gabinetto del ministero della Cultura, è stata annunciata come destinataria del Premio Maja 2026. Il riconoscimento, promosso dalle Acli provinciali di Chieti, viene assegnato ogni anno alla donna abruzzese che si distingue per il suo impegno. La premiazione si inserisce all’interno di un’iniziativa dedicata a celebrare figure femminili che si sono distinte nel territorio. La cerimonia si terrà nei prossimi mesi e vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali e di associazioni locali.
Sarà Valentina Gemignani, attuale capo di gabinetto del ministero della Cultura, a ricevere il Premio Maja 2026, il riconoscimento promosso dalle Acli provinciali di Chieti dedicato alla Donna abruzzese dell’anno.La cerimonia si svolgerà sabato 16 maggio alle ore 17.30 nella sala Cascella della. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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