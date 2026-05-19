Premio Campania Coraggiosa a Villa Doria d’Angri la terza edizione dedicata alle eccellenze che rigenerano il territorio

Si è svolta la terza edizione del Premio Campania Coraggiosa, ospitata a Villa Doria d’Angri. La cerimonia ha premiato figure e iniziative che si sono distinte nel promuovere il miglioramento del territorio, coprendo settori come la legalità, la medicina, l’impegno sociale, la cultura, il giornalismo, l’arte e la ricerca. Durante l’evento, sono stati riconosciuti i contributi di chi lavora per il progresso e la valorizzazione del territorio campano. La serata ha visto la partecipazione di rappresentanti di diverse realtà locali.

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