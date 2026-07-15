Il 15 luglio si rinnova la preghiera mattutina dedicata a San Giuseppe, chiedendo la sua benedizione sulla casa. La preghiera invita a invocare con fiducia il soccorso e il conforto del santo, affinché ascolti le richieste e non disprezzi la voce di chi prega. È un momento di fede e di speranza rivolto a chi si rivolge a San Giuseppe con fiducia e devozione.

La preghiera per invocare con assoluta fiducia il soccorso e il conforto di San Giuseppe, affinché accolga le nostre richieste e non disprezzi la nostra voce. Invochiamo San Giuseppe in questo mese di luglio: in lui troviamo quella forza che ha saputo trasformare l’umile quotidiano in un’opera santa. Ricordatevi, o gloriosissimo Sposo di Maria Vergine o mio dolcissimo protettore San Giuseppe, che mai da nessuno si udì aver invocata la vostra protezione e chiesto il vostro aiuto senza essere da voi consolato. Con questa fiducia io vengo al cospetto vostro e a voi fervorosamente mi raccomando. Deh! non abbiate in dispregio le mie preghiere, o Padre putativo del Redentore, ma ricevetele pietosamente ed esauditele. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino 15 luglio: chiediamo a San Giuseppe la benedizione della nostra casa

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2 Luglio Vangelo del Giorno Commento Benedizione Liturgia della Parola

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