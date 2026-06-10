Il 10 giugno si è svolta una preghiera mattutina dedicata a San Giuseppe. La richiesta principale è di affidare a lui la propria famiglia, chiedendo protezione, misericordia e forza. La preghiera si rivolge a San Giuseppe, descritto come custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, con l’obiettivo di ricevere il suo aiuto e sostegno durante la giornata.

Ci affidiamo a San Giuseppe, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, all’inizio di questo giorno: una preghiera accorata affinché si mostri padre per noi, donandoci grazia, misericordia e coraggio. Salve, custode del Redentore, e sposo della Vergine Maria. A te Dio affidò il suo Figlio; in te Maria ripose la sua fiducia; con te Cristo diventò uomo. O Beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi, e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio, e difendici da ogni male. Amen. Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l’anima mia, Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell’ultima agonia, Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l’anima mia. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino 10 giugno: affidiamo a San Giuseppe la nostra famiglia

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Preghiera del Mattino MARTEDI 2 GIUGNO | San Michele Arcangelo proteggi me la mia famiglia

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