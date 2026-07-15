Preferenze | Meloni avvisa gli alleati ora serve riflessione Esulta il campo largo | Premier sfiduciata il Colle osserva silente

Il premier ha comunicato agli alleati che è necessario un momento di riflessione, sottolineando che nella votazione contro la sfiducia, la sinistra e le opposizioni hanno votato compatte, mentre alcuni membri della maggioranza sono rimasti assenti o hanno votato diversamente. Il risultato della votazione ha portato a una sfiducia nei confronti del premier, mentre il presidente della Repubblica ha osservato in silenzio. La maggioranza ha festeggiato, definendo il risultato come una sfida alla leadership del governo.

«Il risultato dice che la sinistra e le opposizioni hanno votato compattamente contro. Ma anche nella maggioranza sono mancati diversi voti, e su questo serve una riflessione». Dopo il ko sull'emendamento sulle preferenze, Giorgia Meloni non si rivolge solo al centrosinistra che si è opposto allo scrutinio palese, che non ha voluto mettere la faccia sul voto, che ha esultato «come se avesse vinto un Mondiale per aver impedito ai cittadini di poter scegliere i propri parlamentari». Fa male la sconfitta per un solo voto. Fatto sta che, oltre all’amarezza per i numeri che sono venuti a mancare (31 per il capogruppo della Lega, Riccardo Molinari; 36 per le opposizioni), ora si apre la riflessione si come andare avanti. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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