Calenda da Meloni ‘campo largo’ osserva mosse ma linee diverse

Un incontro tra il leader di un partito centrista e il presidente del consiglio si è svolto a palazzo Chigi, con l’obiettivo di discutere di energia e industria. La riunione è stata definita come un “normale incontro” da parte del partito coinvolto, che ha precisato non avere connotazioni politiche o di alleanze. L’appuntamento si inserisce in una serie di incontri tra le forze politiche, senza che siano stati annunciati accordi o intenzioni di coalizione.

Roma, 18 mag. (askanews) – Un “normale incontro”. Da Azione spiegano così il faccia a faccia tra Carlo Calenda e Giorgia Meloni a palazzo Chigi, un appuntamento su “energia e industria” nato in scia al ‘premier time’ della scorsa settimana: sbagliato cercare indizi in chiave di alleanze politiche. Ma, inevitabilmente, la visita del leader centrista a palazzo Chigi diventa oggetto di valutazioni dentro al centrosinistra, perché con due schieramenti più o meno appaiati nei sondaggi i voti di Azione potrebbero fare la differenza. Il fatto è che nel “campo largo” M5s e Avs non sembrano particolarmente disponibili a un eventuale “ritorno” di Calenda, a differenza del Partito democratico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Iran, Calenda: “No a tavolo Meloni autogol clamoroso, Conte comanda campo largo”

Sondaggi politici, il campo largo minaccia Meloni: Vannacci e Calenda diventano determinantiI sondaggi politici oggi mostrano come Fratelli d'Italia perda terreno: il partito della premier Giorgia Meloni retrocede del -0,4% andando al...

#Calenda farà vincere la #Meloni #Supermedia Youtrend per @Agenzia_Italia, con i partiti aggregati in base alle possibili coalizioni e la var. rispetto al 30/4: Campo largo con IV e +E 45,1% CDX con Azione 48,1% con FN 48,7% x.com

Calenda va da Meloni: Ho portato le nostre proposte su energia e industriaIl leader di Azione Carlo Calenda nel pomeriggio è stato a Palazzo Chigi per incontrare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. A seguito della disponibilità della Presidente del Consiglio, manif ... huffingtonpost.it

Governo, Calenda da Meloni prima nega poi ammette: Ho portato nostre proposteIl leader di Azione Carlo Calenda è arrivato nel retro della sede del governo, a bordo di un van con i vetri oscurati. Una volta sceso è stato intercettato da ... lapresse.it