Pratovecchio è stata inaugurata Passage l' installazione dell' artista Sara Lovari

Da lanazione.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Arezzo, 15 luglio 2026 – A c he ha dato il via al trekking artistico che da oggi al 19 luglio attraverserà gran parte del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi trasformando il cammino in un'esperienza di arte, musica e condivisione. Realizzata con meccaniche e componenti recuperate da pianoforti a coda, l'opera assume la forma di una porta, pensata come invito ad attraversare confini, reali e simbolici. Il “taglio del nastro”, alla presenza delle istituzioni locali, ha segnato anche la partenza della Carovana, il progetto più identitario del festival, che per cinque giorni vedrà una ventina di partecipanti muoversi lungo i sentieri del Parco accompagnati da artisti, musicisti e scrittori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Pratovecchio è stata inaugurata "Passage” l'installazione dell'artista Sara Lovari
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