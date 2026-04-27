Le trasparenze di Isabella Corda a Magazzino Muse | la nuova installazione dell’artista romana tra scultura e memoria del corpo

A Magazzino Muse, galleria d’arte di Ancona, è stata inaugurata una nuova esposizione dell’artista romana Isabella Corda intitolata «Trasparenze». La mostra presenta un’installazione che combina elementi di scultura e riflessioni sulla memoria del corpo. La presentazione resterà aperta al pubblico nel centro di Ancona, in Via degli Orefici 1F.

ANCONA – A Magazzino Muse torna Isabella Corda. La galleria d’arte di Via degli Orefici 1F di Ancona ospiterà «Trasparenze», la nuova installazione dell’artista romana tra scultura e memoria del corpo. Il vernissage è previsto per sabato 2 maggio, alle ore 18.30. «La trasparenza è il materiale.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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