Agropoli | inaugurata Spiritus Ferrus la mostra dell' artista Leo Capobianco
Sarà visitabile fino al 17 maggio all'interno della Fornace, in viale Lombardia ad Agropoli, "??????????????", la mostra di opere in ferro realizzate dall'artista Leo Capobianco. Il vernissage si è tenuto nei giorni scorsi alla presenza del consigliere con delega alla Cultura Francesco Crispino.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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