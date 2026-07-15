Un temporale di grandi dimensioni si sta avvicinando al Nord Italia e dovrebbe attraversare tutta la Pianura Padana fino alla Romagna. Secondo le previsioni, potrebbe svilupparsi un sistema convettivo a mesoscala, con il rischio di danni estesi nell’area. L’allerta meteo è stata diramata a causa delle potenziali devastazioni che potrebbero verificarsi durante l’evento.

Roma, 15 luglio 2026 – Un mostro temporalesco di enormi dimensioni si sta per abbattere sul Nord Italia. Attraverserà tutta la Pianura Padana, fino alla Romagna. E potrebbe sconfinare anche più a Sud. Venti furiosi (secondo alcuni modelli anche oltre 140 kmh), nubifragi, grandine di grosse dimensioni (anche superiori agli 8 centimetri) è il menù delle previsioni meteo. “Il caldo intenso dei giorni scorsi, unito a una lieve infiltrazione di aria più fresca in quota può innescare nel pomeriggio sera un Mcs (sistema convettivo a mesoscala), uno dei fenomeni temporaleschi più organizzati e pericolosi”, scrive il meteorologo Luca Lombroso sulla sua pagina facebook. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - “Possibile grosso sistema convettivo a mesoscala”. Rischio devastazioni sulla Pianura padana. È allerta meteo

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