Nella prossima settimana, le temperature scenderanno fino a -10°C in alcune aree del Nord, portando un forte calo termico. Si prevede inoltre il rischio di grandine in alcune zone della Pianura Padana. Questi cambiamenti climatici interesseranno le attività all'aperto, che potrebbero essere influenzate dal freddo estremo e dalle possibili precipitazioni di grandine.

? Domande chiave Come influenzerà il crollo termico le attività all'aperto della prossima settimana?. Quali zone della Pianura Padana rischiano i temporali più violenti?. Perché il terreno già bagnato potrebbe causare nuovi disagi idrogeologici?. Quando colpirà l'Italia l'affondo depressionario previsto per il weekend?.? In Breve Modelli ECMWF, NOAA, ICON e ARPEGE confermano forte instabilità atmosferica.. Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna colpite da temporali e grandine lunedì.. Temperature caleranno fino a 10 gradi sotto la media stagionale.. Tra giovedì e sabato rischio piogge diffuse e temporali nel Sud Italia.. Lunedì 11 maggio 2026, una massa d’aria gelida proveniente dal Nord Europa si prepara a colpire il Mediterraneo centrale, portando temperature fino a 10 gradi inferiori rispetto alle medie stagionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo, arriva il gelo dal Nord: -10°C e rischio grandine in Pianura Padana

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Si parla di: Tempo instabile ad oltranza, fresco e piogge diffuse in pianura. Probabili nevicate su Lessinia e Baldo; Meteo Emilia-Romagna, risveglio pungente: temperature vicine allo zero nelle campagne.