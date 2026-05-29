Posizioni economiche ATA graduatorie da oggi in lavorazione Pubblicate entro il 5 giugno Nota Ministero

Notizia in breve

Il Ministero ha comunicato che le graduatorie provvisorie e definitive per le posizioni economiche ATA sono in fase di elaborazione e saranno pubblicate entro il 5 giugno. La nota, datata 28 maggio 2026, indica le tempistiche ufficiali per la pubblicazione delle graduatorie. Le graduatorie riguardano le posizioni economiche del personale ATA e sono in lavorazione da oggi.