Posizioni economiche ATA graduatorie da oggi in lavorazione Pubblicate entro il 5 giugno Nota Ministero
Il Ministero ha comunicato che le graduatorie provvisorie e definitive per le posizioni economiche ATA sono in fase di elaborazione e saranno pubblicate entro il 5 giugno. La nota, datata 28 maggio 2026, indica le tempistiche ufficiali per la pubblicazione delle graduatorie. Le graduatorie riguardano le posizioni economiche del personale ATA e sono in lavorazione da oggi.
Posizioni economiche ATA, con nota n. 14297 del 28 maggio 2026 il Ministero ha diffuso la tempistica per l’elaborazione delle graduatorie provvisorie e definitive. Saranno inseriti i candidati che hanno preso parte (sessione ordinaria e suppletiva) in base al decreto ministeriale 12 luglio 2024, n. 140. Dovranno essere pubblicate entro il 5 giugno (ogni provincia pubblicherà sul sito dell’Ufficio Scolastico di riferimento). Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. Tre incontri Gestire la scuola a fine anno scolastico, tutte le istruzioni per gli adempimenti con 135 circolari e... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Posizioni economiche ATA, prove dal 23 febbraio: le info utili e a cosa fare attenzione
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Si parla di: Posizioni economiche personale ATA, aperte le funzioni per elaborare le graduatorie, che saranno pubblicate entro il 5 giugno.
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