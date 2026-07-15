Porta | Cancellare la legge Tajani sulla cittadinanza

Gli attuali parlamentari eletti nelle circoscrizioni estere sono stati interpellati sulla proposta di cancellare la legge Tajani sulla cittadinanza. La discussione si concentra sulla riforma elettorale e sulla rappresentanza degli italiani residenti all’estero. La proposta di modifica riguarda specificamente la normativa vigente, senza ancora indicare decisioni definitive. La questione rimane aperta nel dibattito parlamentare, mentre si attendono sviluppi sulla riforma complessiva.

Mentre prosegue la discussione sulla riforma elettorale per quanto riguarda la rappresentanza degli italiani residenti all’estero, abbiamo chiesto l’opinione degli attuali parlamentari eletti nelle circoscrizioni estere. Oggi a rispondere alle domande della nostra inchiesta è l’on. Fabio Porta (nella foto) del Partito Democratico, eletto nella circoscrizione America Meridionale. Queste le tredici domande e le risposte raccolte da Pier Francesco Corso. D.1. Il Governo valuta una riforma che ridurrebbe le attuali quattro ripartizioni della Circoscrizione Estero a due macro-circoscrizioni. È favorevole o contrario? Perché? R.1. Contrario. La... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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