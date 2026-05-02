Cittadinanza | la Corte respinge i ricorsi sulla legge per i discendenti

La Corte ha respinto i ricorsi relativi alla legge sulla cittadinanza per i discendenti. La decisione riguarda milioni di persone che avevano presentato istanze per ottenere la cittadinanza italiana. La sentenza potrebbe influenzare la presenza di nuovi cittadini nei comuni italiani caratterizzati da spopolamento. La questione riguarda principalmente le persone che cercano di riunire le proprie radici familiari con il paese di origine.

? Cosa scoprirai Chi sono i milioni di discendenti colpiti dalla nuova sentenza?. Come influisce questa decisione sulla demografia dei borghi italiani spopolati?. Perché la Confederazione Italiani nel Mondo contesta la scelta dei giudici?. Quali nuovi attori dovranno sedere al tavolo nazionale per risolvere il conflitto?.? In Breve Sentenza 632026 respinge i ricorsi contro il decreto-legge 362025 sulla cittadinanza.. Termine ultimo per domande presentato entro le 23:59 del 27 marzo 2025.. CIM contesta la norma per l'impatto demografico sui borghi e centri storici.. Proposta tavolo nazionale tra Comites, CGIE e Regioni per gestire la materia..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

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